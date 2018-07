Concerti e carillon viventi nelle strade genovesi

Genova - Continua con successo la manifestazione Piano no stop, che attraversa strade e piazze dei quartieri cittadini per riscoprire la magia del pianoforte negli scorci più belli della Superba.

La rassegna, organizzata dal Comune, gratuita e aperta a tutti, proseguirà fino al 22 settembre.



Prossimi appuntamenti:

Carillon a Sampierdarena – venerdì 20 luglio ore 17.30

Il pianista/pilota, in abiti settecenteschi, sfila con la sua ballerina lungo i portici di via Cantore, per allietare grandi e piccini.



Carillon al Porticciolo di Nervi – sabato 21 luglio ore 20.30

Il profumo del mare, la notte stellata di Nervi e il carillon vivente fanno sognare gli spettatori, in una cornice d'eccezione.