Concerto di Natala in Senato, presente l´assessore alla Cultura Ilaria Cavo

«Un onore rappresentare la Liguria per la solennità del concerto, ma anche per i valori che trasmette

Genova - Oggi nell'aula del Senato si è tenuto il concerto di Natale, in rappresentanza della Liguria era presente Ilaria Cavo, assessore alla Cultura. Il concerto è stato eseguito dall'orchestra sinfonica nazionale della Rai e diretto dal maestro genovese Fabio Luisi.



L'assessore Cavo ha dichiarato: «È stato un piacere e un onore rappresentare Regione Liguria per la solennità del concerto, ma anche per i valori che quest'evento ha saputo trasmettere. Oggi la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ci ha ospitato mettendo al centro il valore assoluto dell’italianità, ribadendo come la musica, e l'opera in particolare, siano uno strumento per tramandarla e quanto sia importante mettere l'unicità della cultura a disposizione di tutti, a partire dai giovani. La presenza oggi è stata sentita, non rituale, e rappresenta un impegno per i progetti futuri». Ha poi concluso precisando: «Un altro aspetto positivo e da rimarcare di questa giornata è stato il fatto di aver trovato molta Liguria in questo evento: non solo con Fabio Luisi, che ha diretto l'orchestra, ma anche per due categorie inedite di invitati in cui la nostra regione si è contraddistinta: l'atleta Silvia Salis (ex martellista e ora dirigente nazionale Fidal) è stata scelta per la delegazione rappresentativa del Coni. Lo spezzino Rosario Aiosa, generale dei carabinieri, era in aula a rappresentare le medaglie d'oro al valor militare. È stato bello incontrarli. Sono il segno di una regione che sa eccellere in più ambiti».



ph dal profilo Facebook di Ilaria Cavo