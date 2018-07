Concorso Lirico Internazionale di Portofino, vince Benedetta Torre

Genova - Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio e Italia sono i paesi che hanno trionfato in questa quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino CLIP. La giuria, composta da figure di altissimo profilo attive in sei fra i più grandi teatri del mondo, ha assegnato il 1° Premio al tenore Ivan Ayron Rivas, peruviano di origine e rapallese di adozione. Secondo classificato è il tenore sudafricano Siyabonga Maqungo. Benedetta Torre, soprano genovese e Biagio Pizzuti, baritono di Salerno, si sono aggiudicati ex aequo il 3° Premio.



Il Premio Under 25, istituito quest'anno per valorizzare anche il talento dei giovanissimi, è stato vinto a pari merito dal soprano belga Louise Foor e dal soprano Marigona Qerkezi, del Kosovo. Ai vincitori verrà offerto un riconoscimento in denaro e l'opportunità concreta di lavorare nei grandi teatri europei rappresentati dai membri della giuria, a cui si sono aggiunti il New National Theatre di Tokyo, la National Opera and Ballet di Amsterdam e il Bolshoi di Mosca.



Numerosi anche i Premi Speciali: il mezzo-soprano lituano Egle S?idlauskaite si è aggiudicato il Premio Città di Crema, che consiste in un concerto retribuito a Crema. Fra le novità della quarta edizione il contratto di sponsorizzazione della fondazione del Liechtenstein Siaa Foundation, assegnata a Ivan Ayron Rivas e il Premio Rapallo Opera Festival, vinto da Benedetta Torre, Ivan Ayron Rivas e dalla semifinalista Larissa Alice Wissel: il 13 agosto i due cantanti saranno protagonisti di un concerto a Rapallo con l'Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal Maestro Aldo Salvagno. Il Premio del Pubblico è stato vinto dal soprano ucraino Olha Diadiv e da Benedetta Torre.



«Sono colpito da quanta passione si respiri a CLIP – dichiara soddisfatto Francesco Daniel Donati, direttore artistico del concorso – Non solo i cantanti ma anche il pubblico e chi ci sostiene mostra un crescente coinvolgimento che mi riempie di gioia. Anche quest'anno il livello è altissimo e non mancheranno numerosi contratti per i nostri cantanti con i teatri coinvolti. Da notare l'ottimo risultato degli italiani e la straordinaria presenza di 4 under 25 tra i premiati».