Consiglio d´indirizzo del Carlo Felice, Pirondini prima escluso e poi ammesso

Genova - «Sono chiuso fuori dalla porta. Il sindaco ha chiesto l'intervento della polizia municipale per farmi uscire dal suo ufficio»: lo ha scritto stamani su Facebook Luca Pirondini, consigliere comunale del M5S e maestro d'orchestra, nominato su indicazione del ministro pentastellato Bonisoli nel consiglio d'indirizzo del teatro Carlo Felice.



Entrata - Stamani in Comune si svolge una riunione del consiglio d'indirizzo ma nei giorni scorsi, nonostante ripetuti solleciti, a Pirondini non è arrivata la convocazione. Il consigliere si è comunque presentato davanti alla porta dell'ufficio del sindaco, trovandola chiusa, soltanto intorno alle 9.30 è stato fatto entrare.



Motivo - Da Tursi spiegano «che da prassi, in caso di una nuova nomina il componente viene fatto entrare alla riunione successiva a quella per cui ha avuto la nomina stessa, o durante la riunione ma dopo che il presidente ne ha dato comunicazione agli altri membri».