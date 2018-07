Costa Crociere, c´è il Guinness per il Gran Pavese

All'evento ha partecipato Dileta Leotta che sui Mondiali ha aggiunto: «Spero vinca la Svezia»

Genova - Costa Crociere ha battuto il record per il gran pavese, il filo di bandiere nautiche più lungo al mondo, disposto su due chilometri lungo il percorso del Costa Zena festival, l'evento con cui la compagnia festeggia oggi a Genova 70 anni, tra via XX settembre e il porto antico. A consegnarlo è stata Diletta Leotta, con il giudice ufficiale del Guinnes world record Lorenzo Veltri. "Il primato è stato raggiunto con 1.840 bandiere marittime internazionali in un unico filo" ha dichiarato il giudice.



Testimonial - «Il Guinness World Records è un momento importante e sono contenta di prendere parte a questo evento ed essere testimone di questa iniziativa – ha dichiarato - Sono felice che lo questo nuovo record italiano sia avvenuto in una città bellissima come Genova».



Mondiali - Diletta Leotta, giornalista di calcio ha poi parlato dei Mondiali giunti ai quarti di finale: «Il mio pronostico? Spero vinca la Svezia almeno la nostra eliminazione è un po’ meno amara. Al di là di tutto sono contenta che tanti italiani stiano seguendo questa competizione in Russia anche senza la presenza degli azzurri».



Scivolo - Nulla di fatto, invece, per il record della scivolata più lunga effettuata in un'ora lungo il maxi scivolo ad acqua gonfiabile lungo 340 metri nel centro di Genova. «E' saltato - commenta Veltri - erano tantissimi i metri da superare e non siamo riusciti a batterlo. Però il Guinnes world record per il gran pavese corona il 70° anniversario Costa».