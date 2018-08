Costa Edutainment devolve parte degli incassi di domani alle vittime e agli sfollati

Genova - In occasione della giornata di lutto proclamata a livello nazionale per sabato 18 agosto in concomitanza con i funerali di stato, Costa Edutainment ha deciso di devolvere per ogni visitatore dell’Acquario di Genova della giornata 2 Euro a favore delle vittime e degli sfollati del crollo di Ponte Morandi.



Analogamente, in accordo con l’Istituzione Mu.MA. Musei del Mare e delle Migrazioni, verrà devoluta per la stessa causa la somma di 2 Euro per ogni visitatore del Galata Museo del Mare della stessa giornata. In onore delle vittime, ai visitatori verrà proposto di osservare due minuti di silenzio alle ore 11 e alle ore 15. Sia l’Acquario di Genova che il Galata Museo del Mare rimarranno regolarmente aperti.