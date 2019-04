Cristiano Militello ad Arenzano prende in giro le manie dell´uomo moderno

Genova - Sabato 6 aprile alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, in via Marconi 165, va in scena Cristiano Militello con il suo spettacolo "Mi saluta Cristiano Militello?".



L'attore e cabarettista è diventato famoso come inviato di "Striscia la Notizia", curando la rubrica "Striscia lo Striscione", in cui ha assemblato e commentato le immagini più divertenti delle curve e dei campi da calcio italiani. Ha poi condotto insieme a Valerio Staffelli alcune puntate di "Striscia la Domenica". In radio tutte le mattine su R101 conduce "La banda di 101".



Militello, nel suo spettacolo in scena ad Arenzano, mette in fila in modo tagliente e serrato i tic dell'uomo moderno, destreggiandosi a ritmo vertiginoso tra amanti e autovelox, tra centri commerciali e social network, tra mamme e calendari.



Caustico, curioso, accattivante, lo showman ripercorre con la sua verve da "toscanaccio" i primi 30 anni della sua carriera.



Non possono mancare poi un esilarante video-monologo sugli striscioni più belli pubblicati nei tre volumi della saga di "Giulietta è 'na zoccola" e trasmessi a "Striscia lo Striscione", le clip degli omini che tentano di salutare Greggio e Iacchetti, gustosi aneddoti sul dietro le quinte della rubrica più seguita dagli italiani.



Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro.