Dal 27 novembre alla Corte `Io e Pirandello`

Genova - Io e Pirandello è un recital scritto e interpretato da Sebastiano Lo Monaco in cui l’attore siciliano ha voluto convogliare i tanti anni di lavoro e i tantissimi personaggi, non solo pirandelliani, portati sui palcoscenici di tutta Italia.



Il drammaturgo agrigentino è da sempre un punto di riferimento per chi sceglie la strada del teatro: così è stato per Lo Monaco, che in quattro decenni di carriera è stato protagonista di importanti allestimenti come “Il berretto a sonagli”, “Enrico IV”, “Questa sera si recita a soggetto” e tanti altri.



In questa sorta di autobiografia teatrale, egli intreccia la propria vita privata e artistica con quella dell’autore dei “Sei personaggi”, mettendosi metaforicamente a nudo e raccontando gli esordi come giovanissimo capocomico, le debolezze, le gioie, i dolori e i sogni di tanti anni vissuti intensamente fra palco e realtà.



Dalla malinconia per la Sicilia degli anni ’60 e ’70, ai vibranti monologhi drammatici o brillanti, all’esilarante ricordo dell’esame di ammissione per l’accademia teatrale: utilizzando le sue doti affabulatorie, Sebastiano Lo Monaco entra ed esce dallo schema del one man show per interagire col pubblico, dialogando e scherzando, come si fa in un salotto fra amici. Ne emerge un Pirandello inedito o poco conosciuto: un Pirandello delicato, intimo e ironico. L’autore siciliano prende forma davanti allo spettatore per mostrarsi nei panni di un uomo comune, capace però di mettere su carta le sfumature della realtà.



Io e Pirandello è in scena al Teatro della Corte fino a domenica 2 dicembre. Inizio spettacoli ore 20.30, giovedì ore 19.30. Domenica ore 16.

Info e biglietti su www.teatronazionalegenova.it