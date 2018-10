Dal web allo stereo, i Testimoni di Genova lanciano `Sòn Zeineze`

Genova - Esce oggi Sòn Zeineze (guarda il video https://bit.ly/2Cqm16I) la prima hit firmata dai Testimoni di Genova. I protagonisti dell'omonima web serie novità 2018 per l'occasione hanno ceduto alla tentazione di una deviazione nel mondo hip-hop, trasformandosi nei THeTestimoni e continuando la loro opera di conversione di foresti tra rime in zeneize, sneaker lucide, beat trascinanti e abiti oversize.



I Testimoni di Genova è una nuova web serie nata da un semplice gioco di parole e dalla fantasia di due videomaker liguri in trasferta, Ila Scattina ed Emilio Pastorino. Il divertente format, apparso per la prima volta sul web lo scorso 9 giugno e diventato rapidamente un fenomeno virale, racconta le surreali gesta di un agguerrito gruppo di citofonatori seriali, pronti a tutto per diffondere la Parola di Genova e i fondamenti della nobile civiltà ligure.



Con le note di Sòn Zeneize, i carruggi della città della Lanterna si vestono delle atmosfere di LA e della Grande Mela, la street-credibility decolla e i Testimoni di Genova si confrontano con una drammatica odissea notturna fatta di fornai e pastai chiusi. Ad attendere gli eroici predicatori da citofono, le tentazioni proposte da negozianti foresti (gli unici inspiegabilmente aperti) e l'ennesima durissima prova da superare.



Così Ponente e Levante rispondono idealmente alla storica faida d'oltreoceano West Coast contro East Coast, finalmente uniti per convertire il mondo alle gioie della Parola di Genova. Anche per questa inaspettata deviazione musicale la ricetta è sempre la stessa: un inconfondibile mix di amore per l'ironia, grande attenzione alla parte tecnica dei video (due registi/fotografi restano ugualmente esigenti da qualunque parte dell'obiettivo li si metta...), voglia di sorridere e tanta tanta genovesità, da infondere agli ignari foresti che ancora non sono #pestoaddicted e #focaccialovers.