Dall´8 marzo al Ducale la mostra `Claire Fontaine`

Genova - Dall'8 marzo a Palazzo Ducale la mostra personale di Claire Fontaine. L’esposizione personale, curata da Anna Daneri, presenta una selezione di opere intorno all’idea di valore e di frugalità, in relazione all’istituzione a Genova nel 1407 di uno dei primi istituti bancari al mondo, la Casa delle compere e dei banchi di San Giorgio



Il percorso espositivo intende costruire un’esperienza multisensoriale, presentando opere di natura pittorica, scultorea e installativa. Una mostra concepita come un tragitto attraverso la produzione artistica di Claire Fontaine, lunga tredici anni, guidato dal filo conduttore dell’economia. La scelta delle opere è stata fatta non solo sulla base del loro soggetto ma anche naturalmente della loro interazione, del loro dialogo e delle polarizzazioni delle loro posizioni reciproche. La mostra è concepita come un discorso, un insieme di frasi visive che si combinano e s’intrecciano tra loro.

Tra le opere esposte, Secret Money Paintings, realizzati con delle monete reali, includono la riflessione sul valore economico della pittura e degli scambi commerciali a partire dal sistema artistico. Opere scultoree, sempre con monete reali trasformate artisticamente come Change alludono ai metodi di protezione per proteggersi da un sistema economico che esclude i più deboli. Mentre in Untitled (Money Trap) l’artista ha fatto perforare una cassaforte in modo che la mano possa entrarvi aperta ma non uscire se chiusa, evocando l’avidità ed esibendo anche l’aspetto illusorio dei dispositivi di sicurezza.



La mostra sarà introdotta da un’installazione intorno alla storia della finanza genovese realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova.



Durante la mostra sono previste inoltre visite guidate nei caveau di Banca Carige e della Banca d’Italia.



Finalista nel 2013 del prestigioso Prix Marcel Duchamp, Claire Fontaine

ha esposto in musei internazionali tra cui The Jewish Museum,

New York il Wattis Institute for Contemporary Art, San Francisco e Museion, Bolzano.





Orari:



Da martedì a venerdì 15/19, sabato e domenica 11/19

Chiuso il lunedì