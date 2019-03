Dalle parole ai fatti: così i giovani imparano l´educazione civica sul campo

Genova - Educazione Civica & Scuole è un progetto che si svolgerà in tre settimane - da aprile a giugno - con lo scopo di portare le scuole (a partire già da quelle dell'infanzia) e i loro allievi a fare qualcosa di concreto per la società in cui vivono. L'idea - nata dal tavolo permanente istituito dagli Stati Generali dell'Educazione degli scorsi 30-31 maggio 2018 - è stata supportata sia dall'Agenzia per la Famiglia, Caritas e la Pastorale Giovanile che da Amiu e dagli assessorati alle Politiche Educative, dell'Istruzione e Sociali e all'Ambiente e Rifiuti del Comune di Genova.



Il programma - La prima settimana (1-7 aprile 2019) avrà come tema la solidarietà: durante questi primi giorni le scuole verranno invitate a raccogliere beni di prima necessità, che successivamente gli studenti porteranno personalmente in alcune realtà solidali del tessuto cittadino (scelti direttamente dagli istituti). La seconda settimana (13-19 maggio 2019) sarà dedicata al bene comune: in questo caso - grazie alla collaborazione con Zena Netta e con Amiu - gli studenti si metteranno a servizio della città, ripulendola e imparando anche nel concreto le regole e le buone norme del riciclaggio. La terza settimana (3-9 giugno 2019), infine, ruoterà attorno al rapporto intergenerazionale, e durante l'intero periodo la finalità principale dell'esperienza vissuta dai ragazzi sarà la presa di consapevolezza del valore e del rispetto degli anziani della città e di tutti i loro insegnamenti.



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Genova (Area tematica dedicata all'Agenzia per la Famiglia) a questo link.