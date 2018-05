Dodici sculture di rondine gigante invadono la Darsena

Genova - Una manifestazione “poliedrica” che alterna giornate di formazione e workshop, ad installazioni artistiche e di design, tavole rotonde con istituzioni ed esperti, percorsi di visita e degustazioni. Evento Bastimento - progettato e realizzato da Condiviso e San Lorenzo 21 - è una delle azioni di Darsena 2027, percorso pluriennale di progettazione partecipata permanente, che coinvolge e mette in rete i soggetti protagonisti del polo culturale genovese che qui hanno sede, insieme ad altri soggetti attivi sul territorio e che ambisce ad assumere un ruolo di facilitatore nell’attivazione di processi di dialogo, di aggregazione, socialità, cittadinanza attiva e sviluppo sociale ed economico.



La Vecchia Darsena di Genova è un microcosmo dentro alla città. Punto d’intersezione tra due assi virtuali: uno trasversale tra il centro storico e il mare, uno longitudinale con il Porto Antico, a levante, e Ponte dei Mille e la Lanterna, a ponente. L’asse trasversale attraversa simbolicamente il Museo di Palazzo Reale e raggiunge il mare intersecando Ponte Parodi.

Tema centrale dell’edizione 2018 è il superamento delle barriere fisiche tra Porto e Città, durante il workshop – organizzato in collaborazione con ADI Liguria - l’obiettivo sarà lavorare sul tema dei confini fisici, sociali e culturali che impattano l’area. Anche l’installazione urbana “Bird’s eye view” a cura di Cracking Art composta da 12 sculture di RONDINE GIGANTE che diventa lo spunto per immaginare una città senza confini e divisioni come in una prospettiva a volo d’uccello.



«La Darsena di Genova è uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista storico della città – dice l’Assessore Ilaria Cavo - e, pertanto, promuovere un suo utilizzo è un obiettivo non solo della popolazione e dei professionisti, ma anche dell’Amministrazione. Recentemente infatti, come Regione Liguria, abbiamo siglato un’intesa con il Comune di Genova, la Soprintendenza e l’Autorità Portuale per recuperare l’attuale cesura tra l’Expo’ e la Stazione Marittima. All’interno della Darsena, vi sono strutture come l’antico silos granario Hennebique, simbolo dell’area portuale genovese per il quale è partito un percorso tecnico di trasformazione e riutilizzo di cui avremo gli esiti alla fine di quest’anno, per capire quali possibilità di uso e di trasformazione. L’evento bastimento è sicuramente una modalità molto interessante per cercare idee, partendo dal basso, e tenere vivo l’interesse con forum e tavole rotonde».