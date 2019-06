Domenica 23 giugno a Busalla il concerto tributo a Fabrizio De André

Genova - Domenica 23 giugno alle ore 16 a Busalla, in piazza Macciò, andrà in scena "Tra le corde dell'altalena", concerto tributo a Fabrizio De André di Alalunga Project con la partecipazione del cantautore Andrea Rosano.



Ispirato all'alalunga – particolare specie di tonno cantata da De André in "Le acciughe fanno il pallone", dal suo ultimo album in studio "Anime Salve" – l' Alalunga Project è un ensemble musicale nato con il duplice obiettivo di portare sulla scena le cover del grande cantautore genovese e di sviluppare un vero e proprio progetto di inediti. Frontman del gruppo è Gianfranco Foresta, cui si aggiungono nella formazione attuale Valeria Crincoli al violino e Marcello Motta alle chitarre e armonica e la new entry Niko Di Muro alle percussioni.



Dalla sua prima apparizione nel 2008, l'Alalunga Project è andato via via affermandosi come una delle principali formazioni tributo a De André, tanto da aver partecipato, tra le altre, al tributo estivo "Mille anni al mondo e mille ancora" di Legnano e alla manifestazione teatrale allo Spazio Gloria di Como "Dai diamanti non nasce niente".



Il repertorio comprende spazia dai pezzi più conosciuti come "La canzone di Marinella", "La canzone dell'amore perduto" o "Un giudice" a brani più ricercati come "Nancy", "Tre madri" o "La collina". Tra gli altri: "Fiume Sand Creek", "Il bombarolo", "Nella mia ora di libertà", "Hotel Supramonte", "Amore che vieni amore che vai" e tanti altri.