Domenica al Ducale omaggio a Makeba

Genova - Domenica 18 novembre, alle ore 20.30, a Palazzo Ducale Sala Munizioniere, in occasione dei 10 anni dalla morte di Miriam Makeba, a Castel Volturno, durante il concerto in cui offriva la sua testimonianza contro il potere dei clan della mafia, in appoggio a Roberto Saviano, la Compagnia del Suq riporta in scena lo spettacolo Mama Africa di Valerio Corzani e Carla Peirolero. Ispirato al libro La storia di Miriam Makeba di Nomsa Mwamuka (Ed. Gorée). L’ingresso è libero e aperto a tutti.



Miriam Makeba, artista simbolo della lotta contro il razzismo, rivive in scena grazie a una narrazione intrecciata a musiche e canzoni, tra le quali le celebri Soweto Blues, Pata Pata. Gli eventi salienti della sua vita, l’esilio e l’impossibilità per 31 anni di tornare a casa, il legame con la madre, una “sangoma” cioè una guaritrice in grado di parlare con gli spiriti, ma anche aneddoti divertenti dei suoi incontri con tanti personaggi che hanno fatto la storia, sono raccontati come una “favola” moderna da Carla Peirolero a una piccola bambina africana, Pamela Lemba Mayzola. Tanti gli inserti musicali, in primo piano o in sottofondo, con le voci di Laura Parodi ed Esmeralda Sciascia, e con al piano Fabio Vernizzi e alle percussioni Marco Fossati. La regia è di Enrico Campanati e Carla Peirolero.