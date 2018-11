Dopo i mondiali in Cina, Ziliotto sbarca a Serra Ricco´ nell´ambito di `Penne Rosa`

Genova - Leyla Ziliotto, fresca di partecipazione ai campionati del mondo di bocce in Cina a Shangai, il giorno 20 novembre alle 17,30 si troverà alla Biblioteca E. Firpo in Via Medicina 20 B di Serra Ricco' per presentare il suo romanzo "Mia madre mi odia" premio internazionale di Letteratura Terre di Liguria 2018 nella sezione narrativa edita. L'incontro avverrà nell'ambito dell'importante rassegna letteraria al femminile "Penne Rosa".



L'evento, organizzato da Battistina Dellepiane di Libro più, Laura Casale e Viviana Ciccarelli, sarà moderato dalla giornalista televisiva Giorgia Fabiocchi e dalla laureanda in informazione ed editoria Giulia Bartolo, un parterre dunque fedelmente al femminile come la rassegna.