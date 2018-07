Dopo i Red Carpet, saranno i bollini colorati a guidare genovesi e non per la città

Genova - Dopo i Red Carpet arrivano a Genova e in tutta la Liguria i percorsi colorati che guideranno liguri e non alla scoperta delle bellezze artistico culturali della regione. «Un'altra campagna di marketing territoriale estiva - introduce il presidente della Regione Giovanni Toti - dopo quella dell'anno scorso dei Red Carpet. Oggi appiccichiamo questi simpatici bollini, che permetteranno a turisti e genovesi di conoscere particolari situazioni, che magari sfuggirebbero al tradizionale turista».



«Un sentiero tracciato - continua Toti - nei più di 80-90 comuni che aderiscono all'iniziativa. Oggi applichiamo simbolicamente il primo bollino, il prossimo weekend saremo nel Ponente a vedere altrettanti percorsi interessanti».



Della stessa idea il sindaco di Genova Marco Bucci, che spiega: «È una bellissima idea per tutta la Liguria. A Genova la riprendiamo con lo stesso spirito di tutta la Regione. Dobbiamo fare in modo che in città esistano percorsi specifici per i turisti e per i genovesi».



«Capita anche a me - confessa il primo cittadino genovese - a volte di perdermi per Genova, avere percorsi precisi aiuta a scoprire angoli che magari uno non conosce. Dal punto di vista culturale e turistico è un'inziativa importante».



Al coro istituzionale si uniscono anche le ladies di giunta, Paola Bordilli ed Elisa Serafini. «Sicuramente è molto bello vedere questi tre percorsi che percorrono strade poco battute» ammette l'assessore al Commercio Bordilli. «Strade che fanno vedere come questa città sia multicentrica. Si è cercato di valorizzare ogni angolo della città. La nostra città ha moltissimi contenuti che valgono la pena di essere mostrati. Un passo nuovo per mostrare ogni angolo di bellezza e curiosità di Genova».



«L'iniziativa - commenta l'assessore al Marketing Territoriale Elisa Seafini - è nata in un modo particolare: per individuare i percorsi abbiamo coinvolto i blogger che hanno canali social che raccontano la città di Genova. Questi ci hanno aiutato a scegliere particolari location sconosciute, l'obiettivo è stato per l'appunto quello di coinvolgere i cittadini. Prossimo anno? Chi lo sa. Magari qualcosa di aereo».