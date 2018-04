Dopo vent´anni di buio, al via la rinascita culturale dell´Albergo dei Poveri

Il prossimo 10 maggio il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà messa nella chiesa dell’Immacolata Concezione

Genova - L’Albergo dei Poveri e la sua storia rivivranno nella contemporaneità. Questa l’ultima metamorfosi, in ordine temporale, volta al recupero della storia culturale del complesso.



A vent’anni di distanza, il prossimo 10 maggio il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà messa nella chiesa dell’Immacolata Concezione. Ventennale nel quale l’edificio sacro (unica testimonianza di architettura religiosa secentesca rimasta inalterata a Genova) era utilizzato come magazzino.



Il primo tassello del puzzle che andrà a comporne la rinascita culturale è rappresentato dalla dignità, che sta per essere riconsegnata alla chiesa, a partire dal restauro dell’antico organo e dalla catalogazione dell’immensa documentazione archivistica conservata. Un patrimonio artistico-culturale che stona con gli anni di “abbandono”: dalla Madonna del Puget alle pareti laterali che occhieggiano tele di Piola, del Paggi e De Ferrari.



Quando l’aveva immaginato e creato il marchese Emanuele Brignole il complesso chiuso voleva porsi come città nella città, con le sue strade interne carrabili, i suoi laboratori artigiani, la sua grande chiesa centrale che nel Seicento contava migliaia di fedeli.



I genovesi hanno iniziato a riscoprire questo gioiello in occasione delle visite guidate promosse negli ultimi anni in occasione delle Giornate del Fai e dei Rolli. Reclusorio, ospizio, istituto, residenza sanitaria e – per ultimo – polo accademico: sono tante le vesti che ha saputo indossare nei secoli l’Albergo dei Poveri. Non dimenticando, però, quella originaria.

Ciò che per troppi anni è rimasto in silenzio, domani tornerà ad aver voce.