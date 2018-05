Presentati i numeri della manifestazione appena conclusa

Genova - «La prossima edizione di Euroflora si terrà nel 2021, dal 24 aprile al 9 maggio. Stiamo pensando a un evento diffuso che coinvolga non soltanto Nervi ma anche altri parchi della città ma non posso aggiungere altro perché il progetto però non è ancora pronto»: lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci che ha tracciato un bilancio della manifestazione che si è conclusa ieri con un grande successo di pubblico.



Eventi - Intanto il primo cittadino ha annunciato altre novità a Nervi: «Prima di Euroflora ci saranno il Festival del balletto, poi nel 2020 teatro».



Presenze - Sul numero dei presenti così si è espresso Bucci: «Sono stati staccati 247 mila biglietti ma bisogna tenere conto anche degli oltre 30 mila ingressi gratuiti dei bambini sotto i 9 anni che ci porta ad arrivare a 285 mila visitatori che è un numero strepitoso. Ci sono state cinque giornate di sold out e chi ha raggiunto Nervi lo ha fatto senza usare la macchina. Quando c’è un’organizzazione le cose si possono fare per bene».



Smontaggio - Bucci ha poi parlato dello smantellamento: «Per fare tutto ciò sarà necessario circa un mese di lavori, ma già da sabato riapriremo almeno il roseto. Dopodiché i parchi saranno ristrutturati secondo un piano che li riporterà agli antichi splendori. Le piante e i fiori saranno invece messi in città».