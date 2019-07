EcoFesta a Sciarborasca: il ricavato per acquistare un´ambulanza adibita a soccorso pediatrico

Genova - Arriva l'estate, torna una delle ECOFESTE più partecipate dell'intera Riviera. E torna in grande stile: la sagra organizzata dal Team di Volontari della Croce d'Oro di Sciarborasca è pronta per animare nove serate a partire da venerdì 5 luglio a sabato 13 luglio compresi.



Nove serate all'insegna della gastronomia con tantissime specialità culinarie, della musica dal vivo, del mercatino dell'artigianato, del gioco e del divertimento per grandi e piccoli.



La kermesse, che utilizza solo materiale di consumo biodegradabile ed ecocompatibile, si svolgerà a partire dalle ore 19 nel piazzale antistante la sede sociale a Sciarborasca (Ge). Nei pressi è disponibile un ampio parcheggio auto; è attivo inoltre un servizio navetta gratuito che effettuerà il trasporto da/per la piazza della stazione ferroviaria di Cogoleto.



La manifestazione prevede stand enogastronomici tali da appagare tutti i gusti e preferenze. Dai primi piatti di pasta fresca con sughi di terra e di pesce rigorosamente artigianali, passando per i secondi di carne e di mare, fino ad arrivare alle specialità lasagne mare e monti, costine e pulled pork cotti in affumicatore, rane fritte, lumache e ancora molto altro. Volete esserne certi? Il menu delle specialità sarà presto sfogliabile online sul sito www.croceorosciarborasca.it



Con i bambini coinvolti nelle attività di animazione, i genitori potranno intrattenersi con la musica, il cabaret e i giochi a premi.