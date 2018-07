EstateSpettacolo, debutto col botto per i concerti dell´Arena del Mare

Il primo a esibirsi nella serata di ieri è stato Riki

Genova - Dopo il Cine&Comic Fest - in scena in piazza delle Feste dal 4 all'8 luglio - e l'attesissimo Costa Zena Festival dello scorso 7 luglio, EstateSpettacolo continua a regalare emozioni.



I concerti - Boom di fan ieri all'Arena del Mare per il primo dei tanti concerti che - insieme a una miriade di altri eventi - coloreranno il Porto Antico di Genova per tutta l'estate.

Il 9 luglio ha pensato Riki a inaugurare la stagione dei concerti estivi. Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e ora grandissima star pop italiana, con la tappa genovese ha inaugurato il suo tour 2018. E lo ha fatto col botto. Migliaia i fan presenti all'evento che - oltre a invadere l'Arena del Mare - non hanno risparmiato neanche i social, tappezzati di video e foto del live.

Ma le emozioni non finiscono qui. Già questa settimana, infatti, il Porto Antico ospiterà alcuni fra i più noti nomi della scena nazionale e internazionale: questa sera tocca James Blunt, idolo di giovani e meno giovani, che sarà seguito il l'11 luglio dai Simple Minds, il 13 dai Negrita, il 14 da Anastacia e il 15 da Sfera Ebbasta. Il 12 luglio, inoltre, ci sarà il primo "appuntamento con le risate" grazie alla comicità al Comedy Ring.



Qui trovate un elenco degli eventi in programma per le prossime settimane, anche se comunque non mancheremo di ricordarvi i vari appuntamenti "step by step".