Festa della Bandiera, il 23 aprile Genova si tinge di bianco e rosso: migliaia i vessilli distribuiti gratuitamente

Genova - Per la prima volta il prossimo 23 aprile - il giorno di San Giorgio - festeggerà la Festa della Bandiera. Grazie anche a una mozione approvata in Consiglio comunale lo scorso gennaio, questo sarà il primo anno in cui Genova si tingerà totalmente dei suoi colori per celebrare la propria festa: e secondo il Sindaco Marco Bucci «Sarà uno spettacolo vedere Genova tutta bianca e rossa».



La festa - Già questa domenica in occasione del derby della Lanterna, tutti i giocatori di Genoa e Sampdoria entreranno in campo con una speciale maglietta, su cui è stata stampato un richiamo alla bandiera genovese. Prima di loro, il Ferraris sarà attraversato da alcuni bambini, che anticiperanno i giocatori portando con sé un bandierone di 5×4 metri.

«A partire da lunedì 15» spiegano gli assessori al Commercio e alla Cultura Paola Bordilli e Barbara Grosso «cominceremo a vedere una città "bianco-rossa"». «Per l'occasione» afferma l'assessore Bordilli «faremo in modo che i commercianti ricevano dal Comune più di 15mila bandiere (50×70 cm), mentre i volontari dell'Associazione nazionale Alpini (sezione di Genova) le distribuiranno ai cittadini nei mercati e presso gli uffici IAT di via Garibaldi e del Porto Antico, per far sì che tutti possiamo far vedere la nostra "genovesità". Tutto questo il 23 ci ricorderà quello che è l'orgoglio della nostra città. Quel giorno suoneranno anche le bande della città, per far vedere come ogni zona vive e sa di far parte di una Genova meravigliosa».



Celebrazioni - «Promuovere quella che è la base della genovesità, quello su cui si fondano le nostre radici: questo è il vero messaggio che vogliamo lanciare con questa festa» prosegue l'assessore Grosso, «perché la Festa della Bandiera è stata voluta per celebrare la nostra storia». Le celebrazioni partiranno alle 16.30 di martedì 23 aprile a Palazzo Ducale con consegna del Grifo di Genova, ma già da lunedì 15 le bandiere saranno distribuite gratuitamente in tutta la città. «La bandiera di Genova è un significato di unità, che i genovesi hanno mostrato giorno dopo giorno a seguito di Ponte Morandi: è bello che la città voglia dimostrarlo anche con una festa concreta, con cui tutti vogliamo mandare un messaggio di coesione» racconta il sindaco, che invita inoltre tutta la cittadinanza a prendere la bandiera e a «esporla fuori dalla vostra finestra. Fatelo anche se non vivete nel centro storico e non a nella zona dove passerà il corteo: la bandiera è un simbolo di coesione per tutta la città».