Festa della Bandiera, la Regione dona i vessilli con la Croce di San Giorgio al Comune

Genova - «Regione Liguria aderisce con entusiasmo alla celebrazione della Giornata della Bandiera istituita dal Comune di Genova. La Croce di San Giorgio, il vessillo che ha sempre contraddistinto la storia della Repubblica di Genova, che ne ha accompagnato l'ascesa e il periodo più glorioso, merita di essere conosciuto e valorizzato: la giornata sarà ogni anno occasione di approfondimento e di scoperta, soprattutto per i giovani»: lo ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.



«È importante, in particolare, promuovere la visibilità della bandiera associandola a luoghi significativi della memoria collettiva: per questo Regione Liguria offre, per la commemorazione, alcune bandiere di diverse dimensioni che verranno posizionate nei luoghi simbolicamente più importanti per la storia della città».



Oltre a una bandiera di 10x8 metri al posto d'onore della facciata del palazzo della Regione in piazza De Ferrari, il 23 aprile: 2 bandiere di 13x6 metri sventoleranno dai terrazzi del Teatro Carlo Felice; 1 bandiera 6x4 svetterà sul pennone della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. Altre di grandezze inferiori saranno visibili: 2 montate su pennone al Porto Antico di Genova e altre 16 sui lampioni nella stessa area; 1 all'arco dei Caduti di piazza della Vittoria e 1 al monumento di Quarto