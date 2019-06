Genova - Il gran giorno è arrivato: oggi - 2 giugno 2019 - tornano per la Festa della Repubblica i “Palazzi svelati” e i fuochi d’artificio in Piazza De Ferrari, e quest'anno ci sono ancora novità: il numero delle sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico che ha aperto le porte ai cittadini, infatti, è salito a 28, tutti con ingresso gratuito (e, in alcuni casi, sono state previste anche delle visite guidate).



2 giugno 2019 - Vista la speciale occasione, nella sede della Regione Liguria è stata allestita “Ispirarsi a Caravaggio”, a cura di Anna Orlando. Al suo interno sono state esposte esposte due preziose copie seicentesche di un Caravaggio perduto, entrambe generosamente prestate da collezionisti privati genovesi: la prima di Bernardo Strozzi e la seconda di autore anonimo e mostrata per la prima volta al pubblico. Una terza copia, di cui è stata esposta una riproduzione, si trova in Inghilterra nella collezione privata della Regina Elisabetta. A tutti coloro che hanno avuto modo di visitare la sede regionale, è stato regalato un nastrino tricolore. Regione Liguria,inoltre, ha aperto per la prima volta anche la Sala Operativa della Protezione Civile.

A chiudere la giornata, dalle ore 21.30 in piazza De Ferrari i tradizionali fuochi d’artificio a ritmo di musica: finale in grande stile, poi, con l’Inno d’Italia.