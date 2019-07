Festival dell´Acquedotto, cinque gli appuntamenti nella prima settimana di luglio

Genova - Il Festival teatrale dell'Acquedotto, giunto alla XI edizione entra nel vivo con il mese di luglio: questa settimana sono ben cinque gli appuntamenti con gli spettacoli del Teatro dell'Ortica e non. Mercoledì 3 luglio arriva il primo delle tre conferenze-dialogo gratuite, gli 'Incontri dell'Olmo', con il filosofo Massimo Angelini che terrà una conversazione 'Sulla Bellezza", alle 17,30 presso il Municipio IV. Giovedì 4 luglio ecco il primo appuntamento con l'extra festival: Tom Corradini e Michele Di Dedda porteranno il loro 'The Lehman Brothers' a Villa Bombrini, nell'altra vallata genovese, alle ore 21, con ingresso gratuito. Venerdì 5 sul sagrato della chiesa di San Pietro di Pino Soprano andrà in scena lo spettacolo della Compagnia Teatrale Metropopolare 'Gioia', una storia d'amore senza tempo, quella tra una madre e un figlio difficile.



Un ragazzo "testa di legno" che decide giovanissimo di intraprendere la cattiva strada. E poi attenzione, sabato 6, dalle ore 17, presso il capolinea del bus 48, partirà la prima delle stondaiate del Festival dell'Acquedotto, in collaborazione con il Circolo Sertoli: due genovesi "aromatici" altrimenti detti "Stondai" guidano gli spettatori all'orto botanico, improvvisando racconti e aneddoti locali. Partecipazione a offerta libera. Infine, lunedì 8 luglio, sempre per l'extrafestival a Villa Bombrini, torna in scena "Bacci Musso u cunta l'Amleto", con Mauro Pirovano per la regia di Pino Petruzzelli. Anche in questo caso lo spettacolo è gratuito.