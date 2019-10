Festival della Scienza, al Ducale il laboratorio `Elementi d´azzardo`

Genova - Anche quest'anno Alisa, in collaborazione con ISMAC CNR di Genova, grazie al successo del laboratorio sull'azzardo della precedente edizione, parteciperà al Festival della Scienza con il laboratorio "Elementi d'azzardo", selezionato per valore scientifico e credibilità del proponente tra oltre 400 progetti ricevuti da tutta Italia.



Alisa, attraverso il Fondo per il Gioco d'Azzardo patologico, proseguirà inoltre il lavoro realizzato durante il Festival della Scienza con un progetto di prevenzione regionale rivolto agli studenti e alla popolazione over 65: a partire da novembre infatti, per un anno, il laboratorio diventerà itinerante portando le attività sia nelle scuole sia nei contesti di maggiore aggregazione quali circoli, centri commerciali, associazioni del territorio ligure.



La scelta di partecipare al Festival della Scienza con un laboratorio sul gioco d'azzardo è nata dall'idea di informare e quindi fare prevenzione nel contesto di una manifestazione di importanza nazionale che ogni anno vanta ampia partecipazione. Il laboratorio si rivolge sia alle classi di età 15-19 anni sia agli over 65, considerate quelle a maggior rischio di dipendenza.



Gli obiettivi principali sono:



- conoscere il fenomeno del gioco d'azzardo, distinguere tra gioco e azzardo;



- sviluppare la corretta consapevolezza dei rischi generati dalla dipendenza dal gioco;



-fornire alcune strategie per riconoscere comunicazioni distorte e false utilizzate nell'azzardo;



- utilizzare la statistica per calcolare velocemente le probabilità di vincita.



Anche quest'anno, come nel 2018, al fine di rilevare in modo completamente anonimo il fenomeno del gioco d'azzardo, sarà proposto ai partecipanti di compilare il questionario anonimo SOGS, uno tra gli strumenti maggiormente diffusi e utilizzati a livello internazionale per la rilevazione del gioco d'azzardo patologico.



Lo scorso anno il laboratorio "Come l'azzardo cambia le menti" ha registrato 2.419 presenze e un alto gradimento. Gli studenti che hanno compilato il questionario sono stati 447: i risultati ottenuti si avvicinano a quelli rilevati a livello nazionale e indicano che il 10,4% degli studenti ha un comportamento di gioco "a rischio" (13,5% dato a livello nazionale) e che per il 5,5% il gioco è "problematico" (7% dato a livello nazionale).



«Il Laboratorio, allestito anche quest'anno al Festival della Scienza, ha già registrato un alto numero di adesioni e permetterà di far conoscere il fenomeno del gioco d'azzardo nell'ambito di una manifestazione che è diventata punto di riferimento per la divulgazione della cultura scientifica sia per addetti ai lavori sia per scuole e famiglie – sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria. Da quest'anno, il laboratorio diventerà itinerante e da novembre, per un anno, sarà portato in luoghi strategici in tutta la Liguria per attività di prevenzione rivolta sia alla popolazione studentesca sia alla popolazione over 65. Distinguere tra gioco e azzardo, sviluppando una corretta consapevolezza dei rischi generati dalla dipendenza da gioco – conclude l'assessore – può aiutare a prevenire disagi e difficoltà significative legate al gioco, che posso arrivare a condizionare fortemente la vita privata e quella dei propri familiari».