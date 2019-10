Festival della Scienza, un sabato senza pause

Genova - Sono 29 gli appuntamenti, tra incontri e spettacoli, in programma domani sabato 26 ottobre al Festival della Scienza di Genova. Gli 85 laboratori e le 25 mostre proseguono regolarmente, con apertura alle ore 10. Tra gli appuntamenti in programma spicca Cuore Matematico (Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, ore 21), lectio magistralis di Alfio Quarteroni. Il fondatore e direttore di MOX, laboratorio di modellistica e calcolo scientifico del Politecnico di Milano, parla dell’affascinante tema della medicina matematica, disciplina in grado di rivoluzionare la comprensione del corpo umano e del cuore. Nell’ambito di Comics&Science, progetto in cui da anni si impegna il CNR, si inquadra la presentazione de L’accademia del professor M per elementi dotati (Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, ore 21.30), illustrato da Sergio Ponchione, che viene presentato in anteprima al Festival.



Due gli appuntamenti di sabato 26 ottobre con tema tecnologia: La città diventa biomimetica con Lorenzo Matteoli, Roberto Pagani, Luciano Pia, Jean-Marc Tulliani e Yu Zhang (Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, ore 15) e Dritti fino alla Luna, con Alessandra Raffaele, Sara Maroni, Marco Bibuli e Franco Malerba, il primo astronauta italiano. A parlare di Cibo del futuro l’ecologo Martin Scholten e il giornalista scientifico Luca Carra (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, ore 15.30), mentre al MOG Mercato Orientale Genova (ore 17.30) la giornalista e critica gastronomica Eleonora Cozzella fa scoprire il Gusto d’Olanda con lo chef Bjorn Massop. Due anche gli incontri dedicati ai bambini, con la scrittrice francese Cècile Alix che racconta La vita divertententissima di Leonardo (Palazzo della Borsa, Sala delle Grida, ore 15.30) e con il fumettista e performer Mike Barfield a guidare i più piccoli in un’avventurosa indagine alla scoperta degli elementi chimici in La tavola degli elementi (Palazzo della Borsa, Sala delle Grida, ore 11). Infine, un viaggio alla scoperta della scienza nascosta nella narrativa fantastica: è questo il tema della lectio magistralis Scienza e Incanto con protagonista il giornalista scientifico Michele Bellone (Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, ore 18).