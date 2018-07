Festival in una notte d´estate: gli ultimi spettacoli a Genova e in Liguria

Genova - Ultimi appuntamenti genovesi per la 21ª edizione del Festival in una notte d'estate di Lunaria Teatro. Il gran finale in piazza San Matteo è tutto all'insegna della danza e della musica: mercoledì 1 agosto si balla con le “Costellazioni Tango” di Pasquale Bloise e Dolores Custo; giovedì 2 agosto, infine, “Voci di Genova”, tributo ai grandi cantautori genovesi di Michela Centanaro, Maria Giulia Mensa e Julyo Fortunato. Completano il programma gli ultimi due appuntamenti con gli aperitivi digitali al loggiato di Palazzo Giulio Pallavicino, realizzati in collaborazione con la Camera di Commercio: lunedì si parlerà di realtà virtuale e giovedì di identità digitale.



Il festival targato Lunaria Teatro prosegue poi fino al 1 settembre nelle due riviere: già questa sera, martedì 31 luglio, una data extra al Parco Shelley di Lerici per “Maruzza Musumeci”, lo spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri e interpretato da Pietro Montandon che sarà poi replicato il 18 agosto a Ventimiglia, il 22 a Santa Margherita Ligure, il 24 agosto a Bogliasco e il 25 a Chiavari.