Fino al 30 settembre promozione Palazzo Reale - Acquario

Genova - Fino al 30 settembre 2018 Palazzo Reale e C-way, il Tour Operator dell’edutainment, offrono ai visitatori una speciale occasione all’insegna della cultura. Con la nuova offerta, Genova presenta un prodotto culturale e turistico di grande impatto, che permette di scoprire tre delle eccellenze cittadine tra arte e natura.



Ad un prezzo eccezionale – 26 Euro per gli adulti, 22 Euro per i ragazzi (12-17 anni) e 17 Euro per bambini (4-12 anni) - sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso per la visita all’Acquario di Genova, al Museo di Palazzo Reale e, novità dell’estate, alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola per una data compresa nel periodo della promozione.



Il biglietto speciale sarà distribuito dalla biglietteria del Museo di Palazzo Reale (aperta da martedì a venerdì con orario 9-19; sabato, domenica e festivi 13.30-19), dall’Ufficio Accoglienza gruppi di C-way, presso l’Acquario di Genova (aperto dal lunedì al venerdì e la domenica 9.00/13.00 – 14.00/18.00; sabato 8.30/13.30) e presso il punto vendita Genova Experience in via San Lorenzo 61rosso (aperto ogni giorno con orario 10-19). Sarà inoltre acquistabile sul sito www.c-way.it.



Al momento dell’acquisto, online o nelle biglietterie indicate, si riceveranno i documenti da presentare alle rispettive biglietterie al momento della visita.