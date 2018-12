Galleria di Palazzo Spinola, venerdì apertura straordinaria

Genova - Venerdì la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola sarà eccezionalmente aperta fino alle 22.30 e, per l’occasione, è stato organizzato un percorso alla scoperta di alcuni dei molti segreti e misteri che la dimora contiene e conserva.



«Si visiterà (in gruppi di quattro persone) il piccolo caveau del palazzo dove si trovano due massicce casseforti di metà Ottocento prodotte in Austria, i primi modelli realizzati per l'uso privato. Nel piccolo corridoio che affianca le cucine storiche, dove oggi è collocato quello che resta della biblioteca, attraverso le riviste di moda di inizio Novecento, si racconterà dell'amore, tanto appassionato quanto breve, tra Paolo Spinola e Virginia Periano, tra viaggi esotici, shopping sfrenato, automobili costosissime, alla ricerca del lusso più esclusivo negli hotel che stavano sorgendo in città e nelle Riviere nel corso della Belle Epoque. La scala a chiocciola settecentesca nascosta nelle pareti dei salotti storici, infine, sarà da spunto per raccontare del personale domestico che un tempo lavorava a Palazzo Spinola».