Genova accoglie Highsnob: lunedì l´abbraccio con i fan alla Feltrinelli

Sarà occasione per presentare "BiPopular", l'ultimo suo album in uscita a fine aprile

Genova - Highsnob, lunedì 7 maggio, sarà felice di incontrare tutti i suoi fan a Genova alle ore 17.30 presso la Feltrinelli in via C. R. Ceccardi 16R, dove presenterà il suo ultimo progetto discografico: l’album BiPopular distribuito da Believe digital.



Considerato come uno dei rapper più rappresentativi della scena hip hop contemporanea e seguitissimo da moltissimi giovani, Highsnob, al secolo Michele Matera, torna più entusiasta che mai nel presentare al proprio pubblico il suo ultimo lavoro.



Il disco, ricco di suggestioni musicali, contiene 10 brani inediti e si avvale delle produzioni dei migliori producer della scena odierna, da Pankees ad Alvino, passando poi da Dat Boi Dee fino a Noise.



Da "Poi ti spiego", brano che ha anticipato l’uscita dell’album, a "Zombie" e "Bravo Bravo", all’interno di questo progetto non manca inoltre “Wannabe”, canzone diventata fenomeno virale della rete che ha già superato oltre 2 milioni e mezzo di views.



Il titolo del disco esprime una duplice valenza, da un lato la determinazione dell’artista nel voler arrivare ad un più ampio pubblico possibile, dall’altro il reale bisogno di condividere quanto una difficoltà psicologica possa appunto trasformarsi nel filo conduttore dell’intero progetto, raccontandoci l'oscillazione del tono di umore dell'artista e le mille sfaccettature della sua psiche, in un interessante variegato musicale



Grazie ad un sound magnetico ed incalzante che cattura sin dalle prime note, il disco fonde perfettamente sonorità rap, trap, elettroniche e melodie vocali in un mix inedito di elementi diversi che ben rispecchiano l’evoluzione in corsa del rapper spezzino. Dal jazz al funky, fino ad elementi di future bass e trap, Bipopular da così vita ad autoritratto sonoro che ben riflette i suoni e le armonie che da sempre hanno influenzato la vita dell’artista.



Contraddistinto da uno stile unico e inimitabile, la cifra sonora che ne deriva è la struttura musicale che gli ha permesso di valorizzare al meglio le melodie che sono, insieme alle pungenti punchlines, il suo segno distintivo



Tutti i fan potranno farsi autografare da Highsnob la copia del disco "Bipopular" disponibile anche nella versione vinile in tutti i negozi di dischi e nei digital store dal 27 Aprile.