Genova capitale dell´Intelligenza Artificiale per una settimana

In città 1400 studiosi, giunti da tutto il mondo, per l'International Summer School on Deep Learning

Genova - A partire da questa mattina hanno preso il via ai Magazzini del Cotone i corsi della seconda edizione dell'International Summer School on Deep Learning, un progetto internazionale organizzato dall'Università di Genova in collaborazione con l'Institute for Research Development, Training and Advice (IRDTA). La manifestazione avrà luogo al Porto Antico dal 23 al 27 luglio.



L'International Summer School - La prima edizione di questo evento ha avuto luogo un anno fa a Bilbao, dove sono giunti oltre 1500 partecipanti provenienti da 81 nazioni differenti. Quest'anno tocca a Genova fare da capitale dell'intelligenza artificiale, e le stime per essere il primo giorno sembrano già promettenti: oltre 1400 studiosi da tutto il mondo. Durante i corsi, la Summe School presenterà i progressi più recenti nel deep learning, una tecnica di apprendimento automatico che insegna ai computer a imparare tramite esempi. Questo ramo dell'intelligenza artificiale è in costante evoluzione, e permette agli studiosi di raggiungere continui progressi in campi più disparati - dalle neuroscienze all'informatica biomedica -, oltre ad avere già applicazioni importanti anche nella ricerca e nella vita quotidiana - come, ad esempio, il riconoscimento vocale.

I partecipanti potranno assistere sia a corsi tenuti da alcuni dei principali accademici ed esperti del settore, oltre ad avere la possibilità di prendere parte a dimostrazioni pratiche messe a disposizione da aziende che presenteranno i loro più avanzati progetti e le loro potenzialità future.