Strade, piazze e musei presi d'assalto da genovesi e turisti

Genova - Tanta gente è scesa in strada per festeggiare l’arrivo del 2019: l’evento clou è stato in piazza De Ferrari con “Lo spirito di Genova - Parola alla città”. Sugli antichi palazzi e sul selciato sono stati proiettati versi di poeti genovesi, Sanguineti, Montale, Caproni, in una suggestiva sincronia con la musica calibrata dal dj-producer Alessio Bertallot e con la voce lirica del tenore e chitarrista Federico Paciotti. Il giovane tenore ha eseguito arie classiche in chiave rock, mentre i palazzi si sono trasformati in quinte luminose. Dopo il brindisi i presenti hanno ballato con il dj-set dance di Bertallot, accompagnato dal dj Marco Ripamonti, per una performance che ha infiammato la piazza fino alle ore 2.30.



Arte - L’arrivo del Nuovo Anno è stato accolto anche in altre zone di Genova: ai Musei di Strada Nuova i genovesi e non hanno potuto ammirare esclusivamente con visite guidate, le straordinarie collezioni d’arte italiana e fiamminga con opere di Rubens, Van Dyck, Veronese, Caravaggio, Guido Reni e dei principali artisti della scuola genovese esposte in sontuosi saloni con affreschi e antichi arredi. A Palazzo Ducale, invece, spazio alle mostre “Paganini Rockstar” e “Da Monet a Bacon”. Infine a Tursi il nuovo anno è iniziato all’insegna dell’arte e della musica. Nel Cortile e nel Salone di Rappresentanza, si è svolta una esibizione musicale, in cui si sono alternati tre gruppi con diversi generi e stili. I protagonisti sono stati gli Apalis Duo che hanno proposto brani di musica elettronica mixati alla poesia, l’Alter Echo String Quartet che hanno suonato arrangiamenti di capolavori classici da Bach e Vivaldi a brani di artisti contemporanei, come i Coldplay e i Muse. Il Genos Saxophone Quartet ha movimentato la serata con le note di canzoni jazz.



Musica - Al Palazzo delle Erbe sono saliti sul palco i Radio Gaga con un concerto carico di energia con le più famose canzoni dei Queen e successivamente con cover dei queen e con musica live 80/90 e i grandi, intramontabili, successi ballati.