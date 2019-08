Genova Porto Antico EstateSpettacolo: ecco Ggi appuntamenti del 11 agosto 2019

Genova - Un binomio insolito e intrigante quello tra la prostituzione e l’ecologia, i due temi portanti dello spettacolo “Jenny al Molo delle Puttane”.

Ideato e messo in scena dalla Compagnia Franco Cinara, composta da 5 giovani attrici neodiplomate al Teatro Nazionale di Genova, lo spettacolo racconta la storia di Eva, giovane videomaker dalle idee radicali e di Mareea, una misteriosa attivista ambientale. Il loro intento di creare un video promozionale per una compagnia di crociere si rivelerà in realtà un pretesto per indagare temi complessi e affrontare conflitti interiori e non solo con il tipico linguaggio della commedia leggera ma non con leggerezza o superficialità.



Sea Stories Festival riprenderà venerdì 23 agosto con “Ulisse”, il nuovo spettacolo di e con Igor Chierici e Luca Cicolella in scena fino al 27 agosto sempre all’Isola delle Chiatte.



Info utili sullo spettacolo “Jenny al molo delle puttane”:

Artista: Vari

Data: domenica 11 agosto 2019

Orario: apertura cancelli ore 21:00; inizio spettacolo ore 21:30

Location: Isola Delle Chiatte

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2019

Organizzatore: Fondazione Garaventa

Biglietti: Posto Unico

Prezzo: € 15,00 – abbonamento € 50,00

Prevendite: Happyticket – Librerie Coop Porto Antico



PORTO ANTICO PLASTIC FREE

Prosegue anche in occasione di EstateSpettacolo l’impegno della società Porto Antico di Genova per sensibilizzare tutti i visitatori dell’area sulla necessità di ridurre il consumo di plastica monouso.



Dopo l’introduzione delle borracce riutilizzabili in acciaio in vendita negli esercizi commerciali del Porto Antico, la mostra Planet vs Plastic e l’installazione del Sea Bin per la pulizia del mare da plastiche e microplastiche, la rassegna estiva quest’anno ha eliminato da Piazza delle Feste tutti i bicchieri di plastica monouso, introducendo l’intelligente novità di PCup, il bicchiere “usa e passa” in silicone: bello, con lo skyline del Porto Antico, pratico, si può riempire e utilizzare più volte, e anche social, grazie ad un chip elettronico che permette, tramite app collegata, di connettersi con tutti i “bicchieri” presenti in quel momento nello stesso posto.

Il nuovo bicchiere è anche un originale gadget che si può acquistare allo IAT – Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Calata Falcone Borsellino.