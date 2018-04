Genova si scatena a suon di hip-hop: torna `The Garage Contest`

Dopo il successo dello scorso anno al Porto Antico, quest'anno si replica all'RDS Stadium

Genova - Ci siamo! È oramai tutto pronto per l’appuntamento che gli amanti del genere desiderano da tanto, troppo tempo. Dopo la prima mirabolante edizione dello scorso anno, il 5 maggio torna The Garage a Genova. Teatro dell’evento, unico nel suo genere, sarà l’RDS Stadium. «L’anno scorso al Porto Antico sono arrivati 700 ballerini e 1500 persone di pubblico per un totale di 63 gruppi. Quest’anno ci siamo spostati alla Fiumara, perché non ci stavamo più» fa sapere Ivano Bracco, vero e proprio fact-totum dell’evento.



«È da quando facevo il ballerino a 15 anni che sognavo un evento del genere, poterlo organizzare per la propria città è qualcosa di indescrivibile» confessa l’artista genovese. «Girando il mondo capisci il potenziale di alcuni eventi. A cosa mi riferisco? The Garage porterà a Genova centinaia di persone da tutta Italia. Sarà sicuramente un modo per aiutare il turismo genovese (chi partecipa avrà infatti diritto a una percentuale di sconto per accedere all’Acquario e alla Lanterna).



Saranno tre le sezioni di riferimento: quella dei gruppi (categorie: bambini, ragazzi e adulti), la sezione uno (in assolo sul palco, categorie: bambini, ragazzi e adulti) e la sezione battle (unica categoria, sfida freestyle uno contro uno in cerchio).



Gli stage inizieranno alle 9.30 di mattina, mentre l’apertura al pubblico è prevista per le 13.30. Alle 22 circa terminerà la gara contest, intorno alle 23.30 l’inizio del party serale.



Tra i tanti nomi illustri troviamo i giudici: Michael Field, Alessandro Steri, Sara Sheba, Carlos Kamizele e Simone Shorty. Mentre in consolle si alterneranno dj come Nas, Cheikh, Enrythm e Kamo che si esibirà in uno show mix durante il party.



«Sarà una giornata all’insegna della street dance e dell’hip hop. In futuro? Mi piacerebbe distribuire l’evento in tre-quattro giorni» conclude Ivano Bracco. Stanziato anche un montepremi in denaro di 2 mila euro. Il costo del biglietto è di 10 euro, mentre il ticket solo per il party serale è di 5 euro.



Pronti a scatenarvi all’insegna dell’hashtag #TheGarageContest?



