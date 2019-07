Genova Tattoo Convention, svelate le date della 14esima edizione

Genova - Tatuatori provenienti da tutta Europa, performance, incontri e, per la prima volta durante Italia Tattoo Convention, un contest di barbe. Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre l'Rds Stadium (lungomare Canepa 155) ospita la quattordicesima edizione di Genova Tattoo Convention, prima tappa del tour lungo lo stivale della rassegna che mostra l' arte del tatuaggio in ogni sua sfumatura.



Una delle novità dell'edizione 2019 di Genova Tattoo Convention è "La barba della Lanterna", contest che vedrà gareggiare, domenica 13 ottobre, "barbuti" provenienti da tutta Italia. «"La barba della Lanterna" è un evento aperto a tutti i cultori di barba e baffi – svelano Bruno Maggio e Diego Bazoli, organizzatori del contest – che si sfideranno in più categorie: barba al naturale (priva di acconciature particolari), barba e baffi elaborati (con acconciature o colorate) e baffi (per chi non porta la barba)». A premiare i "barbuti" partecipanti sarà una giuria di cinque persone, scelte tra professionisti genovesi del settore e personalità di spicco, che conferiranno anche tre premi speciali: il "Best Le barbe ignoranti" (patrocinato dalla nota pagina Instagram genovese), il "Best of day" (al concorrente con lo stile complessivo migliore, realizzato dal My Way Tattoo Studio), e il "Best color" (miglior colore, realizzato dal My Way Tattoo Studio). «In questo contest non ci sono standard precisi – proseguono - e può partecipare chiunque porti la barba, non importano caratteristiche come lunghezza, taglio, colore o forma». "La barba della Lanterna" va in scena durante l'ultimo giorno di Genova Tattoo Convention. «Sarà un'edizione particolare, sempre focalizzata su filosofie e tendenze del tatuaggio - aggiunge Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker, direttore artistico della rassegna - ma con un occhio in più sul mondo dell'inchiostro su pelle. Italia Tattoo Convention è una delle manifestazione più note sull'arte del tattoo in Italia ed è in continua evoluzione: nel 2018 abbiamo ospitato più di duecento tatuatori, per quest'anno le iscrizioni sono ancora aperte e puntiamo a superare questo numero»