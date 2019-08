Gestione, salvaguardia e cura degli animali selvatici ed esotici: a ottobre il convegno al Museo Doria

Genova - Martedì 8 ottobre 2019 si terrà il convegno sulla fauna selvatica ed esotica ligure organizzato dall’Associazione no profit SOS Animali Selvatici ed Esotici in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova e con il patrocinio della Società Italiana Medici Veterinari degli Animali Selvatici e da Zoo (SIVASZoo).



In questa speciale occasione numerosi esperti del settore, afferenti a enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni no profit, racconteranno il loro punto di vista sugli animali selvatici ed esotici con particolare attenzione anche alla situazione cittadina.

Oltre al confronto tra professionisti ed esperti, un obbiettivo dell’incontro è informare il grande pubblico sull’impatto della fauna selvatica ed esotica sulle “attività quotidiane cittadine” focalizzando l’attenzione sulla protezione e il benessere animale.

Il convegno si terrà l’8 ottobre 2019 e inizierà alle ore 10:00 presso il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”, Via Brigata Liguria 9 (Genova).

Le presentazioni saranno tenute da rappresentanti del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura della Regione Liguria, della Direzione Ambiente del Comune di Genova, del Nucleo dei Carabinieri CITES di Genova, dell’Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria Valle d’Aosta, del Nucleo Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria, del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita dell’Università di Genova, dell’Associazione no profit MarLab oltre che della Società Italiana Veterinari Animali Selvatici e da Zoo.

Durante i coffee break, offerti dall’Associazione no profit SOS Animali Selvatici ed Esotici, si potranno ammirare i lavori del fotografo naturalista francese Gregory Bonnet nella mostra fotografica “Animali selvatici italiani ed europei di terra, aria ed acqua” allestita nel salone di Paleontologia.

La partecipazione al convegno è gratuita; i posti sono limitati per cui è necessario inviare la scheda d’iscrizione a sos.selvatici.esotici@gmail.com entro il 30 settembre 2019.