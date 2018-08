Ghemon, Nada e Diodato nel Monferrato

Genova - Dopo i fortunati appuntamenti con Armando Corsi, Ex-Otago e Frankie hi-nrg mc che hanno aperto 'PeM! – Parole e Musica in Monferrato' 2018, continua con proposte di grande portata la rassegna in provincia di Alessandria, tra San Salvatore e Valenza, con ospiti che si racconteranno accompagnati da una manciata di canzoni. Una formula che caratterizza questa manifestazione.



Fino al 20 settembre si avvicenderanno così artisti come Ghemon, Nada, Diodato, Guido Guglielminetti. Ma oltre a loro ci saranno lo scrittore e musicista Giuseppe Festa, la storia di Radio West e, per chi ama il tramonto sulle colline, un'affascinante "Passeggiata letteraria in una sera di fine estate" che quest'anno diventerà una "zampettata" dedicata ai migliori amici dell'uomo, i cani, con letture a loro dedicate.



Nelle altre serate, a ingresso gratuito, i luoghi scelti per gli incontri (ognuno diverso ogni sera) sono parte dell'esperienza da condividere con il pubblico, spazi informali, rilassanti, spesso inediti e suggestivi, con il Monferrato, sito Unesco, a fare da sfondo.



La rassegna vede come direttore artistico Enrico Deregibus, con l'ausilio di Riccardo Massola, ideatore della manifestazione nel 2007.