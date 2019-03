Giardini Luzzati, Paolo Gerbella presenta il nuovo album `La Regina`

Genova - Impegnato, storico, teatrale, musicalmente popular e nostalgico. Si presenta così "La Regina", il nuovo album del cantautore Paolo Gerbella targato OrangeHomeRecords, arrivato a quattro anni dal concept "Io, Dino" dedicato alla vita del poeta Dino Campana.



Il 16 marzo, alle ore 17,30, presso i Giardini Luzzati di Genova, l'album verrà presentato in conferenza stampa da Paolo Gerbella che dialogherà con Luca Borzani, storico ed ex Presidente di Palazzo Ducale, e Matteo Macor, giornalista de La Repubblica e inviato di Propaganda. Ciò in vista del concerto di presentazione che si terrà il 23 marzo a La Claque di Genova.



"La Regina" affonda le sue radici tra il 19 e il 23 dicembre del 1900, quando a Genova il Prefetto Garroni emanò un decreto che impose la chiusura della Camera del lavoro della Città, definita da un quotidiano locale "un pericoloso luogo d'incontro" con fini politici anarchici e socialisti. In quei cinque giorni "La Regina" – così veniva chiamata la merce al Porto di Genova – rimase ferma, i commerci si interruppero in tutto il territorio nazionale. Fu così che il Popolo insorse in massa contro lo Stato, ottenendo il ritiro del decreto e il riconoscimento della dignità ed il rispetto del lavoro. Quell'importante evento diede il via alle conquiste sociali e sindacali del '900.