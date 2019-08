GIONNYSCANDAL, appuntamento giovedì sera a Brugnato 5Terre Outlet Village

Genova - A Brugnato 5Terre Outlet Village prosegue l’estate all’insegna della musica e del divertimento con il nono appuntamento della rassegna SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole.



Sabato 24 agosto, a partire dalle 21.00, sul palco dell’Outlet Village saranno protagoniste le parole e la musica di GIONNYSCANDAL.



GIONNYSCANDAL, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione Emo Trap italiana, che all’inizio della carriera ha lanciato il suo talento attraverso la piattaforma YouTube, presenterà al pubblico di Brugnato 5Terre Outlet Village alcuni suoi successi come “Solo te e me”, “Buongiorno”, “Volevo te”, “Ti amo ti odio”, “Dove sei” e “Per Sempre”, i cui video hanno raggiunto in poco tempo numeri record di visualizzazioni sul web.



Tra un brano e l’altro GIONNYSCANDAL racconterà alcuni aneddoti legati alla sua carriera in un’intervista con Guglielmo Meregalli, speaker radiofonico di Radio Number One, il media partner della rassegna, che trasmetterà la replica dell’evento lunedì 26 agosto, dalle ore 22.



Inizio ore 21.00

Ingresso libero