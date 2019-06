Giorgio Gazzo e Andrea Lulli al mercato dei pescatori

Genova - House music, suoni groove e fritture di pesce, dal calar del sole fino a mezzanotte: venerdì 28 giugno (ore 18) torna al Mercato dei pescatori della Darsena (Calata Vignoso) " Fish & Djs", rassegna targata Electropark che vede dj e pescatori insieme per la valorizzazione del territorio genovese. I protagonisti della quinta tappa del viaggio in musica tra i banchi del mercato dei pescatori sono Giorgio Gazzo di FreeSoul e Andrea Lulli, in arte "LLL", di Raw_System. "Fish & Djs" è organizzato dall'associazione culturale Forevergreen.fm in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria e Comune di Genova e si conclude il 12 luglio.



Al Mercato dei pescatori della Darsena il calare del sole è accompagnato da sound ricercati e fritture di pesce, preparate col pescato del giorno dai pescatori della Cooperativa Campagna Amica. «A colorare il tramonto di venerdì 28 giugno – afferma Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – ci saranno Giorgio Gazzo di FreeSoul e LLL di Forevergreen. Sarà un'occasione per promuovere l'aggregazione tra persone e creare nuove relazioni di socialità, ispirare nuovi approcci di intendere le tradizioni e generare nuove comunità». Un format nuovo, frutto di diverse sperimentazioni portate avanti negli ultimi anni anche tramite Electropark, festival internazionale di musica elettronica e sperimentazione artistica che, negli ultimi tre anni, ha portato circa diecimila persone a visitare il quartiere di Prè. «"Fish & Djs" rientra nel nostro percorso di rivalutazione del territorio genovese – aggiunge Mazzone - portato avanti cercando di creare una rete sempre più fitta di associazioni del territorio. Pescatori e dj sono una coppia atipica ma ben assortita: due realtà differenti, oggi unite nella rigenerazione culturale di Pré».