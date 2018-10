Gli appuntamenti di ottobre con Enjoy Genova

Genova - Una visita all'anfiteatro romano per riscoprire la storia perduta della città con delle guide d'eccezione, fare su e giù per la porta Soprana di Sant'Andrea, una giornata a casa di Cristoforo Colombo e una domenica dedicata a laboratori e visite per famiglie con bambini. Sono questi gli appuntamenti per il mese di ottobre firmati Enjoy Genova, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della Liguria in compagnia di esperti e archeologi, a cura di Cooperativa Archeologia (www.enjoygenova.it).



Tra i 4 appuntamenti previsti per il mese, le lezioni dei giardini, conferenze itineranti diffuse per la città, curate da Ferdinando Bonora. Si parte sabato 6 ottobre con la prima, per conoscere il più importante tra i varchi monumentali che nei secoli protessero la città di Genova: la porta Soprana di Sant'Andrea; si prosegue sabato 20 con la visita guidata alla casa di Cristoforo Colombo e al Chiostro di Sant'Andrea, dove si esplorerà una delle più frequentate mete turistiche di Genova, conosciuta dagli stessi genovesi meno di quanto meriterebbe.