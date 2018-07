Grande musica e cabaret al #Parco Dora Live

Genova - Proseguono gli appuntamenti di rilievo a Torino (nell’area eventi tra Via Livorno e Via Treviso) del cartellone di eventi del ‘#Parco Dora Live’, la kermesse estiva di spettacoli gratuiti di musica, teatro e cabaret più grande del Piemonte.



Per la settima settimana (8 weekend in tutto, per un totale di ben 24 shows), venerdì 13 luglio sono attesi i Panpers, che presentano ‘Apertura Straordinaria’. Sabato 14 luglio tocca invece al bravissimo Claudio Lauretta



Domenica 15 Luglio, invece, introdotto e presentato dal conduttore radiotelevisivo Wlady, grande protagonista per la musica di questa settimana è Dodi Battaglia, storico componente dei mitici Pooh, che proporrà una sintesi virtuosa dei più grandi successi della famosa band, oltre a quelli ottenuti anche come valente cantautore solista.

La prossima settimana, invece, attesi ‘Cab 41 Show’, Antonello Costa e Dario Ballantini. Tutti gli spettacoli sono gratuiti, e iniziano alle 20.30. Informazioni sul sito www.parcocommercialedora.it, e sulla relativa pagina Facebook. La prestigiosa rassegna culturale sostiene il Comitato Locale di Moncalieri della ‘Croce Rossa Italiana’.