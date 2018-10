Halloween all´Acquario: le proposte in occasione del Monster Festival di Genova

Genova - L'Acquario di Genova si prepara a celebrare il ponte del 1 novembre e Halloween con apertura speciale tutti i giorni dalle 8.30 alle 21 (ultimo ingresso alle ore 19) e un ricco calendario di iniziative per rendere "mostruosa" la visita di grandi, giovani e piccini: dall'animazione Mostro sarai tu alla speciale attività serale Un acquario da brivido, dall'edizione speciale della Notte con gli squali fino a Monster Cocktail, pensato per il pubblico dei giovani (18-30). E per quanti vogliono approfittare del festival per un soggiorno a Genova, il tour operator C-Way propone tre diverse soluzioni di Monster Pack.



Tutte le iniziative sono realizzate all'interno del Monster Festival. Tutti i giorni dal 31 ottobre al 4 novembre, i visitatori dell'Acquario di Genova potranno partecipare alla speciale animazione Mostro sarai tu!. Durante l'attività, i partecipanti potranno scoprire perché alcuni animali ospiti delle vasche hanno un aspetto così terrificante. Grazie all'esperto biologo, i visitatori riusciranno a sfatare alcune leggende metropolitane sugli abitanti del mare che, a causa del loro aspetto inquietante, godono di una cattiva e ingiustificata fama. L'animazione sarà inoltre un'occasione per ricordare un'importante regola di comportamento in natura: guardare e non toccare, per rispettare gli animali e evitare inconvenienti. L'animazione è compresa nel prezzo del biglietto di ingresso e si svolge tutti i giorni dal 31 ottobre al 4 novembre alle ore 15.30.



Per i più piccoli, l'Acquario propone una speciale edizione della Notte con gli squali che consentirà ai bambini dai 7 agli 11 anni di passare una notte con gli squali, dormire davanti alla vasca che li ospita e scoprire come si trasforma l'Acquario di Genova al calare del giorno. Un'avventura extra-ordinaria che consentirà di scoprire il comportamento notturno degli animali e dormire a tu per tu con i grandi predatori del mare. L'appuntamento, su prenotazione, si svolge il 3 novembre a partire dalle ore 21 e si conclude la mattina seguente. Per informazioni e prenotazioni, C-Way tel. 0102345666 o info@c-way.it. Il prezzo per bambino è di 85 €.



La seconda esperienza dedicata alle famiglie è Un acquario da brivido, speciale attività serale che vedrà i partecipanti in visita all'Acquario in compagnia del fantasma del pirata Jack Patella e di un esperto della struttura per sfatare terrificanti miti e leggende del mondo sommerso. L'attività, su prenotazione sul sito www.acquariodigenova.it, si svolge il 2 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Costo: Adulti 38€; Bambini (0-3 anni) – 5 €; Ragazzi (4 -12 anni) 28€.