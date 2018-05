I 20 anni della biblioteca Berio in via del Seminario

Genova - Venerdì 4 maggio la biblioteca Berio festeggerà le 20 candeline della sua seconda vita. Sono passati 4 lustri da quando da piazza De Ferrari si è trasferita con grande successo nell'attuale sede di via del Seminario, riuscendo a fondere un grande passato con le occasioni che ci riserva il futuro, orientandosi verso il pubblico, i giovani e le nuove tecnologie. Questo importante traguardo verrà ricordato con un ricco programma di iniziative aperte ai cittadini, a partire da una suggestiva cornice floreale ispirata a Euroflora 2018 che, dal 20 aprile, decora il tunnel e il Berioidea della Biblioteca, e dalla mostra "Da Seminario a Biblioteca. La lunga storia della Nuova Berio": in una serie di pannelli, le vicende (e i segreti) dell'importante complesso del Seminario Arcivescovile genovese e delle sue successive trasformazioni.



Ecco il programma completo degli appuntamenti organizzati per venerdì 4 maggio:

- alle 16 sarà inaugurato, alla presenza dell'Assessore al Personale e Pari Opportunità Arianna Viscogliosi, il nuovo giardino allestito per il ventennale dai ragazzi dell'Istituto Agrario Marsano;



- alle 16.30 si prosegue con tre iniziative: Franco Bampi (presidente dell'Associazione "A Compagna) illustrerà la Berio in genovese nel corso di una speciale visita guidata;



- presentazione della nuovissima seconda edizione del gioco da tavolo "Palanche"; gli amanti del quiz potranno invece cimentarsi con le domande di cultura pop in salsa zeneize proposte dai giovani artefici della pagina facebook G E N O W A;



- alle 18, i saluti del Sindaco di Genova e dell'Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Elisa Serafini, taglio della torta e ricco buffet per festeggiare tutti insieme