I D.O.C in concerto a favore dell´Associazione Gigi Ghirotti

Sabato 21 luglio alle 21.30 a Villa Imperiale

Genova - Ospiti nella Rassegna “Ridere d’Agosto...ma anche prima”, organizzata dal Teatro Garage di Genova, i D.O.C. si esibiranno nel concerto “Duve l’è ch’ané” sabato 21 luglio 2018 alle 21,30 nel parco della Villa Imperiale a S. Fruttuoso (GE).



Il filo conduttore della serata sarà “Il Viaggio”, raccontato attraverso le più belle canzoni del patrimonio musicale i cui testi parlano di speranza, nostalgia, paura dell’ignoto, fantasia, voglia di riscatto… e il punto di partenza sarà Genova, città che grazie al suo porto è da sempre testimone di partenze infinite, mosse da differenti motivazioni: si parte per spirito di avventura, per scoprire nuove terre, spesso per fuggire alla disperazione della fame e della guerra, sempre per dare una svolta alla propria vita.

Oggi si viaggia molto per vacanza o per lavoro, ma il mezzo alla portata di tutti, quello per cui non occorre denaro, non ci sono frontiere e con cui chiunque può raggiungere in un attimo tutti i mondi del proprio immaginario è la fantasia, e la musica rappresenta senza dubbio il veicolo più efficace per diffondere un messaggio trasversale che attraversa il tempo e raggiunge luoghi e popoli, superando confini e denunciando pregiudizi e conflitti.



I D.O.C. sono una band nata nel basso Piemonte animata dalla passione per la musica dei suoi 7 componenti: in dieci anni di vita ha realizzato concerti di successo in prestigiose location, da Torino a Genova e oltre, sempre mettendosi sempre a disposizione della solidarietà e del volontariato, in particolare a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti, con una collaborazione ormai consolidata che va avanti con successo da ben sei anni.



L’ingresso al concerto “Duve l’è ch’ané” sarà ad offerta libera o tramite l’acquisto di un biglietto della speciale lotteria abbinata all’evento (al costo di 5 euro).