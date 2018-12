Toti: «Genova passa dalla commozione all'emozione»

Genova - Spettacolo pirotecnico in piazza De Ferrari sulle note dell'Aida, in occasione della prima al Teatro dell'Opera Carlo Felice, della celebre opera di Giuseppe Verdi. Tantissima gente ha invaso piazza De Ferrari, nonostante la pioggia, per assistere ai fuochi d’artificio e per assaggiare la cioccolata calda e i dolci genovesi come i canestrelli e il pandolce.



Speranza - «L'ultima volta che ci siamo visti in questa piazza era il 14 settembre, a un mese dal crollo di ponte Morandi - ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti prima di dare il via ai fuochi d'artificio - Oggi siamo ancora qui, in una piazza che passa da quella commozione all'emozione di un Natale che speriamo sia felice, prospero per i nostri commercianti, di serenità per le famiglie genovesi, di speranze per quello che ci riserva l'anno nuovo. Iniziano le feste con un grande spettacolo che celebra anche il nostro teatro, il Carlo Felice, che è la casa della musica di tutti noi, e un simbolo della cultura ligure e genovese».