I Nomadi al Porto Antico: scatta la vendita dei biglietti

Genova - Cinquantacinque anni di successi tutti in una notte per celebrare la storia della band più longeva del panorama artistico italiano: I Nomadi. Un nuovo live preparato per il loro tour estivo che accenderà gli entusiasmi dei fan al ritmo dei brani più belli della loro carriera.



La celebre band sarà all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova martedì 31 luglio 2018 con il suo “Nomadi 55 – Per tutta la vita” Tour, nell'ambito di Palco sul Mare Festival, la manifestazione di musica e cabaret organizzata da Videobox sotto la direzione artistica di Max Garbarino, rassegna che gode da sempre del sostegno di Regione Liguria.



Hanno conquistato intere generazioni con il loro rock leggero e dai contenuti profondi. Hanno scalato le classifiche italiane con il loro sound e le loro melodie uniche e inconfondibili. I Nomadi festeggiano 55 anni di carriera con un nuovo progetto discografico uscito il 22 giugno: un doppio album che contiene tutti i successi della formazione reinterpretate da Yuri Cilloni, nuova voce del gruppo dal 2017 e che si trasformerà in un'autentica realtà musicale da vivere con il concerto clou di questa 23esima edizione.



Il celebre sestetto emiliano, il cui percorso artistico ha attraversato l’Italia intera da più di mezzo secolo, fondati nel 1963 da Augusto Daolio e Beppe Carletti, hanno saputo comunicare con l’arte della musica temi sempre attuali del nostro vivere. Una band solida, che con ben 24 musicisti passati tra le loro fila, non ha mai perso la sua caratteristica principale: l'essere un collettivo, un gruppo al di là di ogni particolarismo di identificazione personale e strettamente legato al proprio pubblico, il loro settimo componente.



Palco sul Mare Festival vi accompagnerà in un viaggio tra le canzoni più amate della musica italiana. A “Io Vagabondo” e “Crescerai” saranno affiancati altri brani di repertorio che hanno affrontato i più importanti temi della nostra cultura storica sempre all'insegna di consensi di pubblico e di critica.



I biglietti in prevendita a partire da 25 € sono suddivisi in platea numerata primo settore e tribuna libera, possono essere acquistati sui siti happytcket.it e mailticket.it, in città presso i punti vendita Disco Club di via S. Vincenzo, Genova Dischi di p.zza Cinque Lampadi e a Chiavari presso Tabaccheria Metaldi Maurizio di via Martiri della Liberazione.