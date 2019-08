I The New Stress tornano alla ribalta con il brano `Pilota di Astronave`

Genova - Arriva venerdì 16 agosto in tutti gli store digitali e in streaming “PILOTA DI ASTRONAVE” (edizioni Show in Action), il nuovo singolo della band genovese The New Stress, accompagnato dal videoclip ufficiale disponibile su Youtube dallo stesso giorno.



Un brano crepuscolare, dalle sonorità pop-rock in perfetto stile con il repertorio della band ed un testo onirico il cui protagonista è un bambino che per fuggire dalla dura realtà del quotidiano, si proietta con la fantasia nel futuro, immaginandosi adulto e realizzato, un “Pilota di astronave” appunto, come suggerisce il titolo del brano.



«Vorrei essere un pilota di astronave / col motore diesel come in un cartone / e sfrecciare nello spazio siderale / anni luce di distanza dal tuo sole»



“Pilota di astronave” è in fondo un brano in cui ognuno di noi può facilmente identificarsi, perché proprio in ognuno di noi rimane sempre viva quella parte bambina che non smette mai di sognare ad occhi aperti e di farci continuare a sperare che qualcosa di bello, di autentico, possa in qualsiasi momento accadere.



Nel videoclip, diretto da Guido Scaglia, quello stesso bambino disegna su un foglio di carta il suo futuro dalla stanza di un collegio, immaginando di diventare davvero quel pilota di astronave destinato a fare grandi cose.



I The New Stress nascono circa trent’anni fa come gruppo di liscio e moderno. Composto da Stefano Lusardi (batteria e voce), Roberto Bavarello (tastiere) e Davide Zerega (basso elettrico e voce), la band si alterna in varie formazioni che annoverano la permanenza anche sporadica di giovani musicisti, esibendosi nelle serate danzanti estive dei borghi della Val di Taro.



Scioltosi dopo qualche anno di intensa attività, il gruppo si ricompone in età matura nel 2014 e pubblica l’EP autoprodotto “Coming back to”che include quattro canzoni inedite in stile pop-rock italiano oltre al singolo dance “It’s a telegraph”che appartiene alla produzione individuale del cantante e compositore Davide Zerega. Quest’ultima traccia viene firmata anche da Mario Romanodei Tacabro, autori del successo internazionale “Tacatà”. Distribuita nell’est Europa, la canzone colleziona più di 110.000 visualizzazioni, raggiungendo la vetta della classifica del settore “musica funky” italiano.



Dopo un secondo periodo di pausa, il gruppo si riunisce in una nuova formazione con il nome di The New Stress, che vede aggiungersi Paolo Capassoalle chitarre e Davide Squeri(coautore dei testi) e pubblica, grazie al prestigioso contributo dell’arrangiatore Luca Nasciuti(Nash)i singoli “Com’è che ti chiami bambina”e“Pilota di Astronave”, pubblicato per Show in Actione accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Guido Scaglia.