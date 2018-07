I Trilli a Savignone per ‘Un weekend tutto genovese´

Genova - Il gruppo folk dialettale dei Trilli, sabato 14 luglio, sarà nuovamente a Savignone, luogo particolarmente significativo e caro a Vladi, leader del gruppo e figlio di Pippo. Proprio in questa cittadina da 8 mesi, la via antistante il Comune ha preso il suo nome: Vico dritto Giuseppe Zullo in arte Pippo dei Trilli.



I Trilli non potevano certo mancare alla rassegna ‘Un weekend tutto genovese’ organizzato dal comune di Savignone e dall’assessorato al turismo, che li vedrà sabato protagonisti in chiave acustica. Durante queste giornate si alterneranno altri importanti rappresentanti della musica genovese come Franca Lai e Aldo Ascolese.



Come nelle migliori occasioni la tradizione musicale si sposa con il buon cibo e anche in questo caso ci sarà la possibilità di gustare una tradizionale cena genovese in piazza.