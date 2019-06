I Trilli in concerto nel weekend dai carruggi al mare

Genova - Il prossimo weekend i Trilli saranno protagonisti di due importanti appuntamenti in due location simbolo di Genova.



Il primo sarà venerdì 21 giugno all'interno del Braghette Beer Festival, la manifestazione organizzata in Piazza Sarzano per dare visibilità a nuove proposte di food & beverage. Tra birre artigianali, braghette corte e street food non poteva mancare la musica folk dialettale dei Trilli proprio nel cuore del centro storico di Genova.

Madrina della serata, Franca Lai.



Il secondo appuntamento immancabile sarà domenica 23 giugno a Boccadasse per la rassegna Bocca de Mà. Una quattro giorni di spettacolo, comicità e musica durante la quale ci sarà anche modo di fare beneficenza con una donazione all'Associazione Gigi Ghirotti. In questo borgo celebrato dallo storico duo di Pippo e Pucci, i Trilli di oggi riproporranno la storica canzone Boccadaze, in una versione tra tradizione e nuove sonorità, oltre a tutti i brani che fanno parte di un repertorio tra passato e presente ormai consolidato.

L'estate dei Trilli, tra la Liguria e il basso Piemonte, è solo all'inizio...e la storia continua!



Per tutti i prossimi appuntamenti della band visitare il sito www.itrilli.it